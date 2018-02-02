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У Житомирі затримали кримінального «авторитета», якого за вбивство розшукував Інтерпол

02.02.2018 17:20

Співробітники Служби безпеки України за інформацією Інтерполу затримали у Житомирі громадянина однієї із закавказьких країн, який перебував у міжнародному розшуку Інтерполу за вбивство.

У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці встановили, що кримінальний елемент мав статус «смотрящего» за одним із виправних закладів обласного центру. Наприкінці весни 2016 року у розважальному закладі Житомира він застрелив представника конкуруючого угруповання. Зловмисник втік із місця злочину, тривалий час переховувався у тимчасово анексованому Севастополі, на території РФ та був оголошений у міжнародний розшук.

СБУ

За інформацією спецслужби, наприкінці січня зловмисник отримав гарантії «безпеки» від одного із авторитетних «злодіїв у законі». В обхід встановлених пунктів пропуску він повернувся з РФ до Житомира, де планував перерозподілити сфери впливу серед діаспор вихідців із країн Кавказького регіону.

СБУ

Оперативники СБ України затримали зловмисника в обласному центрі на автостоянці поблизу торговельно-розважального центру. Під час обшуків помешкань, де він переховувався, правоохоронці вилучили наркотики та два пістолети із набоями.

Наразі іноземець утримується під вартою.

У спільній операції із затримання небезпечного зловмисника були задіяні співробітники Управління СБ України в Житомирській області, Управління карного розшуку ГУ Національної поліції та бійці спецпідрозділу поліції «Корд».

 

Прес-центр СБ України

 

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