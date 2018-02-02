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Суд отпустил по амнистии экс-главу базы Нацгвардии, наворовавшего имущества на 2 млн.

02.02.2018 17:35

Подольский районный суд Киева отпустил по амнистии бывшего начальника Центральной базы обеспечения Национальной гвардии Вадима Иващука, который в сговоре с другими лицами украл с военного склада имущества на 1,96 млн гривен. Об этом говорится в постановлении суда от 30 января, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.

Согласно следственным данным, в январе-сентябре 2015 года Иващук, находясь на должности начальника базы, вместе с другими военными выделили для дальнейшего присвоения и сбыта военное имущество, хранившееся в складских помещениях базы в Киеве, стоимостью почти 2 млн гривен.

Фото: Вадим Иващук (ngu.gov.ua)

Суд постановил, что нарушение закона Иващуком заключается в "халатном отношении к службе".

В решении суда говорится, что со складов Центральной базы обеспечения Нацгвардии были похищены военная форма, бронежилеты, шлемы, армейские ботинки и тактические фонари.

В ходе расследования Иванчук заключил соглашение о признании вины с Генеральной прокуратурой, и его приговорили к 2 годам лишения свободы. Позже суд применил к нему 2 года служебного ограничения, а затем постановил освободить от наказания на основании закона "Об амнистии в 2016 году". // РБК-Украина

 

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