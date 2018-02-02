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В Херсоне совершено жестокое убийство женщины

02.02.2018 18:05

В Херсоне расследуют убийство женщины. Об этом сообщает областная полиция.

По данным ведомства, преступление произошло сегодня, 2 февраля, рано утром.

Фото: pixabay.com

"Местный житель сообщил, что по ул. Островское шоссе вблизи автозаправочной станции на земле с телесными повреждениями лежит полураздетая женщина без сознания. Полицейские установили, что местная жительница около пяти часов (утра. – Ред.) шла на работу. По дороге женщина от неизвестного злоумышленника получила тяжкие телесные повреждения. Потерпевшая в тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимационное отделение Херсонской областной клинической больницы, где через несколько часов скончалась", – рассказали правоохранители.

Сейчас полиция пытается установить личность злоумышленника. // Сегодня

 

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