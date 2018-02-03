Авиация режима Асада нанесла удары по беженцам в Алеппо

Колонна автомобилей с беженцами попала под авиаудар на юге Алеппо

Авиация режима Башара Асада нанесла удар по колонне беженцев на юге провинции Алеппо, погибли 7 человек, 18 ранены, сообщил «Анадолу» руководитель сил сил гражданской обороны Аммар Ас-Саллум.

По его словам, под авиаудар попала колонна автомобилей с жителями селения Таль-Хидай и других близлежащих населенных пунктов юга Алеппо.

По словам Ас-Саллума, сторонники Асада в последние дни усилили атаки в южных районах Алеппо.

Он сообщил, что еще два сирийца погибли, трое ранены в результате аиваудара по селу Кефер в Алеппо. // Анадолу