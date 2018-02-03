Зарезавшая грабителя чешская пенсионерка наказана не будет

Инцидент произошел в среду, 13 сентября прошлого года, около 22:00. Пенсионерка спала в своем частном доме, когда ее разбудил посторонний шум. В страхе за свою жизнь женщина схватила нож и ударила злоумышленника. От полученного ранения он скончался на месте, пишет Vinegret.cz.

Вор действовал топорно – разбил стеклянную вставку входной двери, просунул руку и без труда открыл замок с внутренней стороны. При попытке проникнуть в жилище он столкнулся с сопротивлением хозяйки.

Грабителем оказался 46-летний рецидивист, ранее судимый за аналогичное преступление. Изначально уголовное дело было заведено по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».