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Зарезавшая грабителя чешская пенсионерка наказана не будет

03.02.2018 02:54

Пожилая жительница чешского города Острава, зарезавшая забравшегося к ней в дом грабителя, избежала уголовного преследования. После проведенного расследования правоохранители пришли к выводу, что 67-летняя пенсионерка действовала в рамках допустимой самообороны.

 

Инцидент произошел в среду, 13 сентября прошлого года, около 22:00. Пенсионерка спала в своем частном доме, когда ее разбудил посторонний шум. В страхе за свою жизнь женщина схватила нож и ударила злоумышленника. От полученного ранения он скончался на месте, пишет Vinegret.cz.

Зарезавшая грабителя чешская пенсионерка наказана не будет

Вор действовал топорно – разбил стеклянную вставку входной двери, просунул руку и без труда открыл замок с внутренней стороны. При попытке проникнуть в жилище он столкнулся с сопротивлением хозяйки.

Грабителем оказался 46-летний рецидивист, ранее судимый за аналогичное преступление. Изначально уголовное дело было заведено по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

 

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