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Глава ООН намерен покончить с сексуальными домогательствами в Организации

03.02.2018 08:08

Сексуальным домогательствам не место в ООН, и в Организации примут все необходимые меры для того, чтобы ликвидировать это явление. Выступая перед журналистами, Генеральный секретарь Антониу Гутерриш сообщил, что создал специальную группу, которая займется этой проблемой, а для сотрудников, пострадавших от сексуальных посягательств откроют «горячую» линию.

Глава ООН считает, что распространенность сексуальных домогательств объясняется тем, что в обществе доминирует «мужская культура» - причем не только во власти, но и в частном секторе, международных организациях и в ряде организаций гражданского общества. Поэтому в основе борьбы с сексуальными преступлениями должно лежать установление равноправия полов.

Антониу Гутерриш с гордостью заявил, что в ООН досрочно добились гендерного паритета в «высших эшелонах»: в числе руководящих сотрудников высшего звена на сегодняшний день 23 женщины и 21 мужчина.

«Я с радостью могу объявить, что впервые в истории ООН мы достигли гендерного баланса в группе старших руководителей», - сказал Генсек.

Но, по его словам, это лишь первый шаг. Глава ООН заверил, что каждой жалобе будет уделено самое серьезное внимание, а к середине февраля откроют «горячую» линию. Всех сотрудников проинформируют о том, куда они могут обратиться за помощью. Антониу Гутерриш также объявил о том, что укрепил защиту тех, кто сигнализирует о нарушениях.

Кроме того, он создал специальную группу, которая будет координировать эту работу и, главное, оказывать поддержку пострадавшим от неблаговидного поведения.

«Я хочу ясно заявить: мы не потерпим сексуальных посягательств – нигде и никогда», - заключил глава ООН.  // un.org

 

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