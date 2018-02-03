В Беларуси поймали рабовладельца, который держал рабов на цепи

О рабстве на приусадебном участке правоохранительным органам стало известно от пострадавшего, которому удалось сбежать.

Беглец рассказал, что попытки не выйти на работу жестоко карались. Несколько раз его приковывали цепью в хлеву на ночь, чтобы не сбежал. Во время обыска в доме подозреваемого нашли патроны и незарегистрированное охотничье ружье.

Первоначально к предпринимателю пострадавший мужчина, как и ряд других лиц, устраивался на работу. Однако, когда через полгода за надзор за животными платить перестали совсем, он отказался выходить на работу. Тогда хозяин кроликов и свиней, зная, где живет его работник, избил его и заставил вернуться. // belsat.eu