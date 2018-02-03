Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Мужчина оштрафован за хождение голым по Тбилиси

03.02.2018 10:22

Мужчина оштрафован на 200 лари за хождение по улице Пекина в обнаженном виде Мужчина, передвигавшийся по улице Пекина в Тбилиси в обнаженном виде, оштрафован на 200 лари.

 Как сообщили в Министерстве ВД Грузии, лицо оштрафовано на основании второй части статьи 171 Кодекса административных правонарушений.

Данная статья подразумевает совершенные в общественных местах действия, оскорбляющие честь человека и общественную мораль, что выражается в явном неуважении правил поведения, принятых в обществе, и вызывает создание оскорбляющей или унизительной для человека среды (поведение сексуального характера, полная или частичная непристойная нагота, удовлетворение физиологических потребностей в общественных местах). Преступление карается штрафом в размере от 100 до 200 лари. // Грузия Online

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...