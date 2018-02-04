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В Умані правоохоронці затримали псевдомінера (відео)

03.02.2018 11:26

Чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування, затримали працівники Уманського відділу поліції. Його дії кваліфіковані слідчим за статтею 259 Кримінального кодексу України.

Повідомлення про замінування одного з готелів Умані надійшло до поліції 21 січня цього року. На місце події було направлено особовий склад уманської поліції, кінолога з собакою та працівників вибухотехнічної служби. На місці події фахівці обстежили будівлю готелю та прилеглу територію, але небезпечних предметів чи підозрілих речовин не знайшли.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, правоохоронці встановили чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування. Ним виявися 31-річний мешканець Миколаївської області. Поліцейським затриманий пояснив, що готель було заблоковано невідомими людьми, а в номері готелю залишились його речі. Тому він здійснив вказаний дзвінок, щоб потрапити до готелю та забрати свої речі.

За даним фактом Уманським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Черкаської області

 

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