В Умані правоохоронці затримали псевдомінера (відео)

Чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування, затримали працівники Уманського відділу поліції. Його дії кваліфіковані слідчим за статтею 259 Кримінального кодексу України.

Повідомлення про замінування одного з готелів Умані надійшло до поліції 21 січня цього року. На місце події було направлено особовий склад уманської поліції, кінолога з собакою та працівників вибухотехнічної служби. На місці події фахівці обстежили будівлю готелю та прилеглу територію, але небезпечних предметів чи підозрілих речовин не знайшли.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, правоохоронці встановили чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування. Ним виявися 31-річний мешканець Миколаївської області. Поліцейським затриманий пояснив, що готель було заблоковано невідомими людьми, а в номері готелю залишились його речі. Тому він здійснив вказаний дзвінок, щоб потрапити до готелю та забрати свої речі.

За даним фактом Уманським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Черкаської області