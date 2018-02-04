Солдата-строковика за самовільне залишення військової частини засуджено до 6 місяців гауптвахти

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Вироком Суворівського районного суду м. Одеси солдата строкової військової служби однієї з військових частин ЗС України за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст. 407 КК України, засуджено до арешту строком на 6 місяців з відбуванням покарання на гауптвахті.
Про це йдеться в повідомленні військової прокуратури Південного регіону України.
Установлено, що вказаний військовослужбовець, з метою тимчасово ухилитися від виконання обов’язків військової служби, наприкінці листопада 2016 року без поважних причин, самовільно залишив розташування визначеного командуванням місця служби і продовжував ухилятись до вересня 2017 року, доки був затриманий працівниками Нацполіції України.
При призначенні покарання суд урахував усі обставини справи, особу обвинуваченого, його щире каяття у вчиненні злочину та позитивну характеристику з місця служби і відправив військовослужбовця на гауптвахту на строк менший, ніж визначено санкцією статті.
Публічне обвинувачення в суді підтримувала військова прокуратура Одеського гарнізону Південного регіону України.
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