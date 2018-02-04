Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Солдата-строковика за самовільне залишення військової частини засуджено до 6 місяців гауптвахти

03.02.2018 12:29

Вироком Суворівського районного суду м. Одеси солдата строкової військової служби однієї з військових частин ЗС України за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст. 407 КК України, засуджено до арешту строком на 6 місяців з відбуванням покарання на гауптвахті.

Про це йдеться в повідомленні військової прокуратури Південного регіону України.

Установлено, що вказаний військовослужбовець, з метою тимчасово ухилитися від виконання обов’язків військової служби, наприкінці листопада 2016 року без поважних причин, самовільно залишив розташування визначеного командуванням місця служби і продовжував ухилятись до вересня 2017 року, доки був затриманий працівниками Нацполіції України.

При призначенні покарання суд урахував усі обставини справи, особу обвинуваченого, його щире каяття у вчиненні злочину та позитивну характеристику з місця служби і відправив військовослужбовця на гауптвахту на строк менший, ніж визначено санкцією статті. 

Публічне обвинувачення в суді підтримувала військова прокуратура Одеського гарнізону Південного регіону України.

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...