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Двох ймовірних підозрюваних у вбивстві зниклого таксиста затримали у Харкові та Дніпрі

03.02.2018 13:32

Прокуратура Харківської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства таксиста (ч. 1 ст. 115 КК України), що вважався зниклим без вісті понад два тижні.

За інформацією начальника відділу прокуратури Харківської області Ігоря Чуба, в результаті спільної спецоперації співробітники поліції та прокуратури сьогодні затримали двох мешканців Дніпропетровської області. Один з них навчається у харківському виші.

Нагадаємо, 38-річний чоловік, що працював у службі таксі, пропав з 13 на 14 січня. До поліції звернувся брат зниклого. У результаті пошуків 20 січня знайшли автомобіль ДЕО Нексія, на якому працював зниклий, зі слідами боротьби та крові. 26 січня у лісовому масиві знайшли тіло таксиста з ознаками насильницької смерті. За попередніми даними слідства, вбитого зарізали ножем.

Двох фігурантів (19 та 23 років) кримінального провадження затримали у порядку ст. 208 КПК України. Проводятся обшуки за місцем мешкання затриманих у Харкові та Дніпропетровській області. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою.

Максимальна санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Харківської області

 

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