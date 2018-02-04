Двох ймовірних підозрюваних у вбивстві зниклого таксиста затримали у Харкові та Дніпрі

За інформацією начальника відділу прокуратури Харківської області Ігоря Чуба, в результаті спільної спецоперації співробітники поліції та прокуратури сьогодні затримали двох мешканців Дніпропетровської області. Один з них навчається у харківському виші.



Нагадаємо, 38-річний чоловік, що працював у службі таксі, пропав з 13 на 14 січня. До поліції звернувся брат зниклого. У результаті пошуків 20 січня знайшли автомобіль ДЕО Нексія, на якому працював зниклий, зі слідами боротьби та крові. 26 січня у лісовому масиві знайшли тіло таксиста з ознаками насильницької смерті. За попередніми даними слідства, вбитого зарізали ножем.



Двох фігурантів (19 та 23 років) кримінального провадження затримали у порядку ст. 208 КПК України. Проводятся обшуки за місцем мешкання затриманих у Харкові та Дніпропетровській області. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою.



Максимальна санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі.



Прес-служба прокуратури Харківської області