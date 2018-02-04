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Завершено расследование смертельного ДТП, в результате которого погибла 19-летняя студентка

03.02.2018 14:33

Прокуратура Черновицкой области утвердила и передала в суд обвинительный акт по обвинению 39-летнего жителя с. Чагор Глыбоцкого района в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) и ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что 4 ноября 2017 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишен права на управление транспортными средствами, управляя микроавтобусом марки «Mercedes-Benz Vito» совершил наезд на 19-летнюю девушку, переходящую проезжую часть дороги в пределах пешеходного перехода по проспекту Независимости в г.. Черновцы.

От полученных травм девушка скончалась на месте ДТП, а злоумышленник скрылся с места преступления и скрывался от следствия до 7 ноября.

За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет, сообщает Пресс-служба прокуратуры Черновицкой области.

 

 

 

 

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