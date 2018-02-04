Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

ЧМ-2018 в России уже подпортил «сортирный» вопрос

03.02.2018 15:36

Инспекторы ФИФА сравнили уборную с офисом, не смогли расслабиться и попросили исправить недочеты

В ходе инспекции стадиона в Калининграде, который летом нынешнего года примет матчи чемпионата мира по футболу, комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) осталась недовольна уборными для особо важных персон.

Инспекция перед мундиалем. Фото AFP

Ревизоры упомянули в своем докладе о том, что данное помещение не соответствует их ожиданиям.

"Помещение больше похоже на офисный центр. Оформление не способствует полному расслаблению", – говорится в заключении инспекторов ФИФА.

Туалеты категории VIP предназначаются для посольских делегаций, членов правительств стран, а также президента ФИФА Джанни Инфантино.

Российская сторона ознакомилась с претензиями и пообещала исправить указанные недочеты к старту мундиаля.

Отметим, что ранее инспекторов ФИФА не устроили туалеты стадиона в Ростове-на-Дону, который также примет матчи ЧМ-2018. Они назвали арену непригодной для болельщиков с лишним весом из-за большого количества ступенек и узких проходов в уборные.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...