ЧМ-2018 в России уже подпортил «сортирный» вопрос

Инспекторы ФИФА сравнили уборную с офисом, не смогли расслабиться и попросили исправить недочеты

В ходе инспекции стадиона в Калининграде, который летом нынешнего года примет матчи чемпионата мира по футболу, комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) осталась недовольна уборными для особо важных персон.

Ревизоры упомянули в своем докладе о том, что данное помещение не соответствует их ожиданиям.

"Помещение больше похоже на офисный центр. Оформление не способствует полному расслаблению", – говорится в заключении инспекторов ФИФА.

Туалеты категории VIP предназначаются для посольских делегаций, членов правительств стран, а также президента ФИФА Джанни Инфантино.

Российская сторона ознакомилась с претензиями и пообещала исправить указанные недочеты к старту мундиаля.

Отметим, что ранее инспекторов ФИФА не устроили туалеты стадиона в Ростове-на-Дону, который также примет матчи ЧМ-2018. Они назвали арену непригодной для болельщиков с лишним весом из-за большого количества ступенек и узких проходов в уборные.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. // Сегодня