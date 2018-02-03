Во время семейной ссоры мужчина облил бензином и поджег беременную жену

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28-летний мужчина поджег свою 23-летнюю беременную жену в город Барика в Алжире.
Как сообщает местная газета "Аль-Хобар", молодой человек вылил на свою жену, находящуюся на девятом месяце беременности, ведро бензина и чиркнул спичкой.
Женщина получила страшные ожоги. По словам медиков, ее состояние стабильно тяжелое и может ухудшиться.
Отмечается, что инцидент произошел во время семейной ссоры – жена чем-то сильно разозлила мужа.
Полиция арестовала подозреваемого и расследует причины и мотивы преступления. // Сегодня
По Киеву прошел марш “Национального корпуса”, который назывался “Принесение присяги Национальными дружинами”. В нем приняли участие около 600 человек....