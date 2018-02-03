15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк выиграла взрослый турнир в Австралии

Очередным достижением талантливой украинской теннисистки стал турнир ITF в австралийском Берни. Соперницей Костюк была Виктория Голубич из Швейцарии. Поединок завершился победой Костюк в два сета 6:4 и 6:3.

Этот титул стал вторым в профессиональной карьеры 15-летней Костюк. В прошлом году она выиграла турнир в Дунакеси.

Добавим, победа в Берни позволит Марте Костюк подняться в ТОП-200 рейтинга WTA, где украинка пока находится на 273 месте.

Напомним, в январе Костюк стала открытием Australian Open, где дошла на 1/16 финала. В том поединке Костюк проиграла первой ракетке Украины Элине Свитолиной. // 112.ua