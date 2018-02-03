15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк выиграла взрослый турнир в Австралии

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15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк продолжает будоражить спортивную общественность своими успехами.
Очередным достижением талантливой украинской теннисистки стал турнир ITF в австралийском Берни. Соперницей Костюк была Виктория Голубич из Швейцарии. Поединок завершился победой Костюк в два сета 6:4 и 6:3.
Этот титул стал вторым в профессиональной карьеры 15-летней Костюк. В прошлом году она выиграла турнир в Дунакеси.
Добавим, победа в Берни позволит Марте Костюк подняться в ТОП-200 рейтинга WTA, где украинка пока находится на 273 месте.
Напомним, в январе Костюк стала открытием Australian Open, где дошла на 1/16 финала. В том поединке Костюк проиграла первой ракетке Украины Элине Свитолиной. // 112.ua
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