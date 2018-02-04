В Сирии повстанцами сбит российский штурмовик Су-25, летчик погиб (фото, видео)

На канале группировки Свободной сирийской армии «Джейш эн-Наср», действующей в сирийской провинции Идлиб, опубликовано видео падения штурмовика Су-25. Самолеты этого типа в Сирии применяются только ВКС РФ.

Согласно заголовку видео, самолет был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса в районе населенного пункта Масеран на юго-востоке провинции Идлиб, пишет Conflict Intelligence Team.

В этом районе уже несколько недель идет успешное наступление проасадовских сил на позиции противостоящих им повстанцев и джихадистов. Наступление поддерживается группировкой ВКС РФ в Сирии, которая наносит удары по позициям противников Асада, а также, согласно различным фото- и видеоматериалам, по гражданской инфраструктуре.

Следует отметить, что не так давно, 31 января, один из протурецких отрядов Свободной сирийской армии хвастался трофейным ПЗРК «Игла-1М», добытым у курдских ополченцев в ходе турецкой операции в кантоне Африн на севере Сирии. О применении ПЗРК «Игла» говорят и источники аккаунта протурецких повстанцев «Щит Евфрата».

На видео видно, что пилот штурмовика успел катапультироваться. Повстанцы сообщили, что пилот сбитого ими российского штурмовика Су-25 погиб, и опубликовали его фотографию.

Кроме того, было опубликовано видео горящих обломков Су-25. На видео виден опознавательный знак ВКС РФ в виде красной звезды.

Также была опубликована фотография документа, как сообщается, найденного в кармане погибшего в Сирии российского пилота.

Документ представляет собой рапорт о представлении к государственной награде майора Романа Филлипова за выполнение боевых задач в САР. Рапорт составлен от имени командира «смешанного авиационного полка особого назначения» подполковника Аксенова. Согласно интервью подполковника Сергея Аксенова в газете «Красная Звезда» от 23 января 2018 года, он командовал российской авиагруппой в САР, а вскоре после интервью вернулся в Россию.

Повстанцы опубликовали фото оружия пилота, одна обойма пистолета пуста. По всей видимости, он был убит или уже на земле, или при приземлении.

Российское командование отчиталось об ударе возмездия по повстанцам, сбившим самолет. Однако проблема в том, что стреляли по самолету из района города Саракаб, который бомбил Су-25, удар ракетами пришелся по деревне Хан Сабль. Расстояние между ними - порядка 15-20 км.