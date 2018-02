В Сирии повстанцами сбит российский штурмовик Су-25, летчик погиб (фото, видео)

Согласно заголовку видео, самолет был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса в районе населенного пункта Масеран на юго-востоке провинции Идлиб, пишет Conflict Intelligence Team.

В этом районе уже несколько недель идет успешное наступление проасадовских сил на позиции противостоящих им повстанцев и джихадистов. Наступление поддерживается группировкой ВКС РФ в Сирии, которая наносит удары по позициям противников Асада, а также, согласно различным фото- и видеоматериалам, по гражданской инфраструктуре.

Следует отметить, что не так давно, 31 января, один из протурецких отрядов Свободной сирийской армии хвастался трофейным ПЗРК «Игла-1М», добытым у курдских ополченцев в ходе турецкой операции в кантоне Африн на севере Сирии. О применении ПЗРК «Игла» говорят и источники аккаунта протурецких повстанцев «Щит Евфрата».

На видео видно, что пилот штурмовика успел катапультироваться. Повстанцы сообщили, что пилот сбитого ими российского штурмовика Су-25 погиб, и опубликовали его фотографию.

Кроме того, было опубликовано видео горящих обломков Су-25. На видео виден опознавательный знак ВКС РФ в виде красной звезды.

#Pt. #RuAF Su-25's wreckage after Rebels shot it down in SE. #Idlib CS. pic.twitter.com/slHAyNgB8d