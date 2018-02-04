У Нацполіції з‘явиться новий підрозділ по боротьбі з оргзлочинністю

Завершення формування нового департаменту очікується до кінця року. А його основними завданнями - буде робота по боротьбі з організованою злочинністю.

Про це сьогодні, 3 лютого, під час наради керівництва Департаменту кримінальної розвідки повідомив перший заступник Голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін

«Наразі вже погоджено стратегію створення цього підрозділу. До кінця цього року очікуємо завершення його формування», - зазначив перший заступник Голови Нацполіції.

Він також додав, що для несення служби у новоствореному підрозділі усі претенденти проходитимуть відповідний конкурсний відбір.

Крім того, під час наради В’ячеслав Аброськін відзначив працівників підрозділу, які повернули Україні викрадений унікальний стародрук “Апостол”.

За сумлінне ставлення до виконання посадових обов’язків, від імені міністра внутрішніх справ України, нагороджено працівника Департаменту кримінальної розвідки. Йому вручено відзнаку МВС України "Вогнепальна зброя".

Нагадаємо, 25 квітня поліція провела спецоперацію та затримала чотирьох зловмисників у справі викраденого унікального стародруку «Апостол». Книгу викрали з бібліотеки імені В.Вернадського у 2016 році.

Департамент комунікації Національної поліції України