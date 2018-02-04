Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

У Нацполіції з‘явиться новий підрозділ по боротьбі з оргзлочинністю

03.02.2018 18:25

Завершення формування нового департаменту очікується до кінця року. А його основними завданнями - буде робота по боротьбі з організованою злочинністю.

Про це сьогодні, 3 лютого, під час наради керівництва Департаменту кримінальної розвідки повідомив перший заступник Голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін

«Наразі вже погоджено стратегію створення цього підрозділу. До кінця цього року очікуємо завершення його формування», - зазначив перший заступник Голови Нацполіції.

Він також додав, що для несення служби у новоствореному підрозділі усі претенденти проходитимуть відповідний конкурсний відбір.

Крім того, під час наради В’ячеслав Аброськін відзначив працівників підрозділу, які повернули Україні викрадений унікальний стародрук “Апостол”.

За сумлінне ставлення до виконання посадових обов’язків, від імені міністра внутрішніх справ України, нагороджено працівника Департаменту кримінальної розвідки. Йому вручено відзнаку МВС України "Вогнепальна зброя".

Нагадаємо, 25 квітня поліція провела спецоперацію та затримала чотирьох зловмисників у справі викраденого унікального стародруку «Апостол». Книгу викрали з бібліотеки імені В.Вернадського у 2016 році.

Департамент комунікації Національної поліції України

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...