В итальянском городе из окна автомобиля расстреляли шестерых африканцев

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Число раненых в результате стрельбы в итальянском городке Мачерата 3 февраля 2018 года выросло до шести человек. Все они - выходцы из Африки, передает DW.
В частности, указано, что неизвестный открыл огонь из окна автомобиля по нескольким группам людей.
Как сообщил мэр города Мачерата Романо Каранчини, в целом ранения получили шесть человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, а жизнь одного из раненых под угрозой. При этом все пострадавшие - африканские мигранты.
Вскоре итальянская полиция задержала мужчину, которого подозревают в совершении преступления. Отмечается, что его задержали вооруженным. Он вышел из машины, имея на себе шарф в виде итальянского триколора, и отсалютировал фашистское приветствие. Считается, что преступление имело расистскую подоплеку, однако мотивы стрелявшего остаются неизвестными.
Медиа связывают инцидент с задержанием накануне нигерийца, которому ранее было отказано в праве на убежище, но который остался на территории Италии. Задержанного нигерийца подозревают в жестоком убийстве 18-летней итальянки Памелы Мастропьетро.
Каранчини признал, что "близость этих двух (преступлений - ред.) заставляет предполагать, что между ними есть связь". // РБК-Украина
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