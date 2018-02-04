В итальянском городе из окна автомобиля расстреляли шестерых африканцев

Число раненых в результате стрельбы в итальянском городке Мачерата 3 февраля 2018 года выросло до шести человек. Все они - выходцы из Африки, передает DW.

В частности, указано, что неизвестный открыл огонь из окна автомобиля по нескольким группам людей.

Как сообщил мэр города Мачерата Романо Каранчини, в целом ранения получили шесть человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, а жизнь одного из раненых под угрозой. При этом все пострадавшие - африканские мигранты.

Вскоре итальянская полиция задержала мужчину, которого подозревают в совершении преступления. Отмечается, что его задержали вооруженным. Он вышел из машины, имея на себе шарф в виде итальянского триколора, и отсалютировал фашистское приветствие. Считается, что преступление имело расистскую подоплеку, однако мотивы стрелявшего остаются неизвестными.

Медиа связывают инцидент с задержанием накануне нигерийца, которому ранее было отказано в праве на убежище, но который остался на территории Италии. Задержанного нигерийца подозревают в жестоком убийстве 18-летней итальянки Памелы Мастропьетро.

Каранчини признал, что "близость этих двух (преступлений - ред.) заставляет предполагать, что между ними есть связь". // РБК-Украина