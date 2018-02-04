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В подъезде киевского дома обнаружили обнаженную задушенную женщину

04.02.2018 00:05

Подозреваемый задержан, ему грозит 15 лет

В субботу, 3 февраля, в Киеве правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

Фото: полиция Киева

Фото: полиция Киева 

Согласно информации, потерпевшая была найдена обнаженной со следами удушения в подъезде дома на ул. Лятошинского в Голосеевском районе.

"Правоохранители оперативно вышли на след злоумышленника, а затем задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Подозреваемый в убийстве жил неподалеку от места преступления. Он находится в состоянии опьянения. Сейчас с ним и на месте убийства проводятся следственные действия", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Если экспертиза подтвердит факт изнасилования убитой, действия злоумышленника будут дополнительно квалифицированы по ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. // 112.ua

 

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