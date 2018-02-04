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В Харькове грабитель с ножом напал на 11-летнюю девочку

04.02.2018 00:53

Полицейские задержали мужчину, который напал на малолетнюю девочку

В Харькове в подъезде жилого дома злоумышленник под угрозой ножа отобрал у школьницы мобильный телефон. В Индустриальный отдел полиции обратилась 37-летняя жительница района и рассказала, что около 14-00 в подъезде жилого дома на ее 11-летнюю дочь напал незнакомец и ограбил. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Фото: пресс-служба полиции Харьковской области

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Получив приметы преступника, полицейские начали поисковые мероприятия. Вскоре оперативники вышли на след злоумышленника, им оказался 30-летний житель Харькова.

Как сообщил начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев, мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству мужчине грозит до 4 лет лишения свободы. // Сегодня

 

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