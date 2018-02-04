Член МОК об оправдании российских олимпийцев: «Обманщикам и ворам позволили восторжествовать»

Вице-президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), член Международного олимпийского комитета (МОК) Адам Пенгилли разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляции 28 россиян об аннулировании результатов Олимпиады-2014 и пожизненном отстранении от Игр.

"Это ужасный и темный день для спорта, а обманщикам и ворам позволили восторжествовать, - цитирует Пенгилли "Спорт-Экспресс". - CAS потерпел неудачу. Мы должны пересмотреть отношение к ведущим администраторам спорта и правовой системе спорта, так как видим, что наибольшее мошенничество в истории Олимпийских игр и государственная поддержка допинга получают лишь незначительное наказание. Большинство чистых спортсменов страдают от необходимости добиваться нелепых доказательств и сумасшедших и бесхарактерных решений".

Напомним, что после оправдательного вердикта CAS россияне вернули себе завоеванные в Сочи медали и победу в общекомандном зачете, а также право претендовать на участие в грядущей Олимпиаде, если МОК пригласит их в Пхенчхан.

"Сегодня я извинился перед отдельными спортсменами, у которых были мечты, медали, деньги и, самое главное, вера в спорт, которые у них украли. Теперь они думают, что лучше обманывать или заставить вашу нацию создавать допинговые системы, потому что, даже если она будет выявлена, последствия будут минимальными. Или если вы не хотите обманывать, то избегайте элитного спорта как чумы", - добавил член МОК.

Недовольство решением спортивного трибунала выразил и глава Антидопингового агентства США Тревис Тайгарт.

"Неспособность МОК быстро и решительно ответить на беспрецедентное нарушение Россией правил честной игры привело к падению доверия публики к ценностям олимпийского движения. Отмена целого ряда решений незадолго до Олимпиады не послужила справедливости и поставила под угрозу чистоту Олимпийских игр", - приводит ВВС его заявление в интервью Guardian. // NEWSru.com