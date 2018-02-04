У Сумах викрито на хабарі діючого та двох колишніх правоохоронців

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Співробітники Служби безпеки України спільно з ДПСУ під процесуальним керівництвом прокуратури викрили у Сумах на хабарі трьох учасників злочинного угруповання, з числа діючого та двох колишніх правоохоронців.
Оперативники спецслужби встановили, що двоє екс-працівників МВС та інспектор Держприкордонслужби вимагали від місцевого жителя понад сорок тисяч гривень за сприяння в ухиленні від кримінальної відповідальності за можливу причетність до скоєння злочину. Співробітники СБ України задокументували отримання зловмисниками першої та другої частин хабара у розмірі п`ятнадцять тисяч гривень.
Правоохоронці затримали прикордонника на одній з вулиць обласного центру під час отримання двадцяти семи тисяч гривень – третьої частини неправомірної вигоди.
У рамках відкритого слідчими СБУ кримінального провадження за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України двом зловмисникам оголошено про підозру у скоєнні злочину. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру третьому учаснику угруповання.
Триває досудове розслідування, зокрема щодо встановлення інших посадових осіб, причетних до протиправних дій.
По Киеву прошел марш “Национального корпуса”, который назывался “Принесение присяги Национальными дружинами”. В нем приняли участие около 600 человек....