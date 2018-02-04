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У Сумах викрито на хабарі діючого та двох колишніх правоохоронців

04.02.2018 02:32

Співробітники Служби безпеки України спільно з ДПСУ під процесуальним керівництвом прокуратури викрили у Сумах на хабарі трьох учасників злочинного угруповання, з числа діючого та двох колишніх правоохоронців.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє екс-працівників МВС та інспектор Держприкордонслужби вимагали від місцевого жителя понад сорок тисяч гривень за сприяння в ухиленні від кримінальної відповідальності за можливу причетність до скоєння злочину. Співробітники СБ України задокументували отримання зловмисниками першої та другої частин хабара у розмірі п`ятнадцять тисяч гривень.

хабар

Правоохоронці затримали прикордонника на одній з вулиць обласного центру під час отримання двадцяти семи тисяч гривень – третьої частини неправомірної вигоди.

хабар

У рамках відкритого слідчими СБУ кримінального провадження за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України двом зловмисникам оголошено про підозру у скоєнні злочину. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру третьому учаснику угруповання.

Триває досудове розслідування, зокрема щодо встановлення інших посадових осіб, причетних до протиправних дій. 

Прес-центр СБ України

 

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