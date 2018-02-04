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В Новосибирской области братья 6 и 11 лет погибли в вырытой коммунальщиками яме

04.02.2018 08:45

Работники не засыпали яму и не обеспечили данную территорию ограждением

В поселке Колывань Новосибирской области два ребенка утонули в яме, вырытой сотрудниками ЖКХ, возбуждено уголовное дело, сообщает сайт регионального следственного управления СК РФ.

Дети погибли в вырытой коммунальщиками яме

По данным следствия, сотрудники ЖКХ администрации Колывань вырыли яму глубиной более двух метров, чтобы устранить неполадки водопровода. Впоследствии яма заполнилась водой.

"После устранения прорыва водопровода, рабочие покинули место, где проводились работы, яму не засыпали и не обеспечили данную территорию ограждением в нарушении норм безопасности. В вечернее время два малолетних брата возрастом 6 и 11 лет проходили мимо указанной ямы и упали туда, самостоятельно выбраться не смогли, вследствие чего утонули", – отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). // Сегодня

 

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