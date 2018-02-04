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В Питере найден убитым оппозиционер

04.02.2018 09:48

В Петербурге погиб оппозиционер, подозреваемый арестован

Постоянный участник протестных митингов Петербурга найден мертвым в подъезде собственного дома. Подозреваемый в избиении Константина Синицина задержан и арестован.

Картинки по запросу избил

Как сообщил поздно вечером 2 февраля на своей странице в Facebook депутат Борис Вишневский, тело оппозиционера нашли еще 26 января. По информации «Фонтанки», смерть носила насильственный характер, но не идейную подоплеку.

Синицин жил в трехкомнатной квартире, расположенной на первом этаже 2-го дома на улице Подводника Кузьмина в Кировском районе Петербурга. Его тело нашли с травмами головы, о характере травм потребовалось суждение судебно-медицинских экспертов.

Через несколько дней в Петербурге по подозрению в избиении оппозиционера был задержан 44-летний кладовщик одного из торговых домов Васильев. Он последним видел Синицина живым, общался с ним и, по предварительным данным, конфликтовал на бытовой почве, результатом чего стали нанесенные руками и ногами травмы.

Васильева суд по ходатайству Следственного комитета Кировского района арестовал. Уголовное дело возбуждено по статье 111 часть 4 «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». 10 февраля Константину Синицину исполнилось бы 54 года. Он давно известен в среде оппозицонеров. В 2011-м году задерживался на подходах к ПМЭФ , в 2015-м активно выражался против системы «Платон», в прошлом году был бессменным участником акций в защиту светского статуса Исаакиевского собора.

 

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