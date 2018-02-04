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Пилот сбитого в Сирии СУ-25, убитый повстанцами, оказался, как пишут СМИ, крымским предателем

04.02.2018 00:21

Вечером в субботу в сирийской провинции Идлиб был сбит российский Су-25. В Минобороны России официально подтвердили эту информацию.

Источник российской «Новой газеты» в Минобороны РФ сообщил, что этим летчиком является майор Роман Филиппов, изменивший присяге бывший украинский летчик из Симферополя.

В твиттере повстанцев был  опубликован рапорт на награждение, который  обнаружили в одежде пилота сбитого Су-25. Там также указано имя  Роман Филиппов.

 

 

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