Пилот сбитого в Сирии СУ-25, убитый повстанцами, оказался, как пишут СМИ, крымским предателем

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Вечером в субботу в сирийской провинции Идлиб был сбит российский Су-25. В Минобороны России официально подтвердили эту информацию.
Источник российской «Новой газеты» в Минобороны РФ сообщил, что этим летчиком является майор Роман Филиппов, изменивший присяге бывший украинский летчик из Симферополя.
В твиттере повстанцев был опубликован рапорт на награждение, который обнаружили в одежде пилота сбитого Су-25. Там также указано имя Роман Филиппов.
По Киеву прошел марш “Национального корпуса”, который назывался “Принесение присяги Национальными дружинами”. В нем приняли участие около 600 человек....