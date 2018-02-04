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Військова прокуратура затримала прикордонника на хабарі у 3 тис. грн.

04.02.2018 11:00

3 лютого 2018 року військовою прокуратурою Ужгородського гарнізону за матеріалами та спільно з оперативними співробітниками Департаменту внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби України та Управління Служби безпеки України в Закарпатській області, в рамках контролю за вчиненням злочину, задокументовано факт надання неправомірної вигоди військовослужбовцем відділу прикордонної служби «Лужанка» Мукачівського прикордонного загону.

Хабар у розмірі 3 тис грн призначався своєму ж співслужбовцю, який входив до складу добового наряду з охорони державного кордону, за сприяння невстановленим особам у переміщенні 3000 пачок цигарок через державний кордон України до Республіки Угорщини.

Грошові кошти в повному розмірі виявлено та вилучено під час проведення огляду місця події. Хабародавця затримано в порядку ст. 208 КПК України.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії, а також обшук за місцем служби прикордонника. Опісля буде вирішуватися питання щодо повідомлення сержанту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, та обрання запобіжного заходу.

Прес-служба військової прокуратури Західного регіону України

 

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