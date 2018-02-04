Волинянина засудили за жорстоке поводження з собакою

Ківерцівський районний суд, затвердивши угоду про визнання винуватості, укладену між начальником Рожищенського відділу Маневицької місцевої прокуратури та мешканцем смт. Дубище Рожищенського району, визнав 53-річного чоловіка винним у жорстокому поводженні з твариною, вчиненому в присутності неповнолітньої (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 299 КК України).

Увечері 25 серпня 2017 року чоловік в селі Кременець Рожищенського району на очах у дівчинки умисно вистрілив із малокаліберної гвинтівки у собаку, поранивши тварину.

Рішенням суду йому призначено покарання у виді 3 років обмеження волі зі встановленням 1-річного іспитового строку.

Зброю у чоловіка, який щиро розкаявся у скоєному, конфісковано.

Прес-служба прокуратури області