В Киеве пьяный водитель, уходя от полиции, устроил ДТП: погибли 2 человека, разбиты 5 авто (фото)

Трагическое масштабное дорожно-транспортное происшествие в Киеве на проспекте Шухевича: пьяный водитель Mercedes, скрываясь от полицейских, разбил Dacia. Два человека погибли.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Около 00:00 водитель автомобиля Mercedes, скрываясь от погони полиции, выехал на полосу встречного движения (от Троещины в центр) и лоб в лоб протаранил Dacia. От удара, легковой автомобиль опрокинуло через отбойник. В Dacia находились водитель и девушка-пассажир. От полученных травм оба скончались до приезда медиков. Их тела зажало в салоне автомобиля.

После столкновения с Dacia, Mercedes начало крутить по дороге и он врезался в Audi, Opel и Volkswagen. Водители этих машин не пострадали, однако пассажиров госпитализировали.

Сам водитель Mercedes тоже получил травмы и был доставлен в больницу. По словам свидетелей, он был сильно пьян.

На месте работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа.