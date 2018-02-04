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В Киеве пьяный водитель, уходя от полиции, устроил ДТП: погибли 2 человека, разбиты 5 авто (фото)

04.02.2018 06:41

Трагическое масштабное дорожно-транспортное происшествие в Киеве на проспекте Шухевича: пьяный водитель Mercedes, скрываясь от полицейских, разбил Dacia. Два человека погибли. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Смертельное ДТП в Киеве

Около 00:00 водитель автомобиля Mercedes, скрываясь от погони полиции, выехал на полосу встречного движения (от Троещины в центр) и лоб в лоб протаранил Dacia. От удара, легковой автомобиль опрокинуло через отбойник. В Dacia находились водитель и девушка-пассажир. От полученных травм оба скончались до приезда медиков. Их тела зажало в салоне автомобиля.

Смертельное ДТП в Киеве

После столкновения с Dacia, Mercedes начало крутить по дороге и он врезался в Audi, Opel и Volkswagen. Водители этих машин не пострадали, однако пассажиров госпитализировали.

Смертельное ДТП в Киеве

Сам водитель Mercedes тоже получил травмы и был доставлен в больницу. По словам свидетелей, он был сильно пьян.

Смертельное ДТП в Киеве

Смертельное ДТП в Киеве

На месте работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа.

 

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