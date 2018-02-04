Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

В финале Всемирной боксерской суперсерии Александр Усик сразится с россиянином Гассиевым (видео)

04.02.2018 07:50

3 февраля состоялся второй полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором в ринг вышли россиянин Мурат Гассиев, владеющий титулом IBF, и обладатель пояса WBA Super кубинец Юниер Дортикос. Встреча боксеров завершилась победой россиянина нокаутом в 12-м раунде.

Отметим, что победитель этой пары будет драться в решающей битве турнира с украинским чемпионом WBO/WBC Александром Усиком.

Картинки по запросу Усик - Гассиев

Напомним, что украинский боксер победил Майриса Бриедиса в непростом поединке, проходившем в Риге. Наш соотечественник выиграл по очкам.

Видео боя Гассиев - Дортикос:

Апостроф

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...