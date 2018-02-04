В финале Всемирной боксерской суперсерии Александр Усик сразится с россиянином Гассиевым (видео)

3 февраля состоялся второй полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором в ринг вышли россиянин Мурат Гассиев, владеющий титулом IBF, и обладатель пояса WBA Super кубинец Юниер Дортикос. Встреча боксеров завершилась победой россиянина нокаутом в 12-м раунде.

Отметим, что победитель этой пары будет драться в решающей битве турнира с украинским чемпионом WBO/WBC Александром Усиком.

Напомним, что украинский боксер победил Майриса Бриедиса в непростом поединке, проходившем в Риге. Наш соотечественник выиграл по очкам.

Видео боя Гассиев - Дортикос:

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