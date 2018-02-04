В драке у сельского клуба на Житомирщине убили 22-летнего парня

Один человек погиб и еще один пострадал в результате драки возле сельского клуба в Житомирской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ ЧП в Житомирской области.

Событие произошло прошлой ночью в с. Изгнанники Любарского района. Около полуночи к группе молодых людей, которые отдыхали в беседке возле сельского клуба, подъехали парни на автомобиле. Впоследствии между ними разгорелся конфликт, якобы из-за слишком яркого света фар. Во время драки один из ее участников достал нож и нанес ранения двум парням. 22-летний житель с. Гриневка от ранения скончался на месте. Другого, 27-летнего жителя пгт. Любар, госпитализировали.

“Мужчина, который обоснованно подозревается в нанесении указанных телесных повреждений задержан. Как выяснилось, 40-летний житель с. Проваловка ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и хранение наркотиков. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан в соответствии со ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения”, - сообщают в полиции.

Кроме того, в крови подозреваемого было обнаружено 1,4 промилле алкоголя.

За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.