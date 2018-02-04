«Денег нет, но вы держитесь»: Российские миллиардеры только за январь стали богаче на $17 млрд.

Cостояние 27 российских миллиардеров за первый месяц текущего года возросло на 16,8 миллиарда долларов

Об этом свидетельствует недавно опубликованный рейтинг 500 самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index.

Индекс рассчитывается, исходя из стоимости принадлежащих акций и отчетов компаний. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и по данным финансовой отчетности компаний, в которых миллиардеры имеют доли.

По данным Bloomberg, самым богатым человеком России по-прежнему является владелец «Северстали» Алексей Мордашов, капитал которого увеличился на 1,04 млрд долларов, до 20,7 млрд. На втором месте - президент «Норильского никеля» Владимир Потанин с состоянием 20,1 млрд долларов (рост - $1,17 млрд), на третьем - председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Его состояние выросло за январь на $1,1 млрд, составив $19,1 млрд.

Следом идет глава «Новатэк» Леонид Михельсон, стоимость активов которого выросла на $1,55 млрд достигнув $18,2 млрд. Глава совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг разбогател на $910 млн, теперь его состояние составляет $17,1 млрд. Капиталы Алишера Усманова увеличились на 787 $млн, до $15,3 млрд, отмечает Лента.ру

Бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко стал богаче на $843 млн. Его состояние сегодня насчитывает $14,6 млрд. Михаил Фридман («Альфа-групп»), Вагит Алекперов и Роман Абрамович также вошли в ТОП-10. Фридман стал богаче на $215 млн (состояние 14,5 млрд), глава «Лукойла» (+1,75 млрд, до 14,5 млрд), а Роман Абрамович увеличил свое состояние на $865 млн, войдя в рейтинг с состоянием $13,4 млрд.

Геннадий Тимченко и Михаил Прохоров занимают 11-ю и 12-ю позиции рейтинга, а совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев завершает список самых богатых людей России с состоянием $4,65 млрд (+ 263 млн). // Преступная Россия