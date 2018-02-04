Журналист опроверг информацию о том, что сбитый в Сирии летчик ранее служил в ВСУ

Информация Минобороны РФ, распространенная российской "Новой газетой", что Филиппов - бывший украинский летчик, не соответствует действительности.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Юрий Бутусов:

"Уничтоженный сегодня сирийскими повстанцами российский летчик-террорист майор ВС РФ Роман Филиппов не был никогда гражданином Украины.

Это кадровый российский военный, который был переведен в Крым из РФ, и вошел в состав 37-го смешанного авиационного полка (командир - полковник Олег Теребунский).

Полк базируется на базе Гвардейское в оккупированном Крыму. Информация Минобороны РФ, распространенная российской "Новой газетой", что Филиппов - бывший украинский предатель не соответствует действительности.

Роман Филиппов был одним из лучших пилотов российской штурмовой авиации, неоднократно принимал участие в военных маневрах "Авиадартс", вот запись 2013-го года: http://pro-samolet.ru/…/994-aviadarts2014-first-qualifying-…".