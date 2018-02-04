Как нас обманывают на автомойках

Далеко не все услуги, предлагаемые нам на автомойках, несут пользу нашему автомобилю

Понятно, почему сотрудники автомоек так упорно предлагают различные дополнительные услуги и горячо убеждают, насколько это полезно для вашего автомобиля. Конечно, каждому встречному доверять не стоит, иначе после косметических процедур существует большой шанс не узнать свою машину.

Сейчас от богатого ассортимента предлагаемых на автомойках услуг глаза разбегаются, но чаще всего речь идет об одном и той же процедуре, где применяются различные "передовые", "супер" и "нанотехнологические" средства. Собственно, от них обычно и зависит и цена услуги.

Как правило, все операции сводятся к двум типам – восстановительная и защитная обработка лакокрасочного покрытия (ЛКП). Не стоит их путать, хотя один общий признак есть – оба процесса могут нанести непоправимый вред вашему автомобилю, если его доверить горе-мастерам.

Особенно это грозит при восстановлении ЛКП и устранении царапин. В этом случае с помощью полировальной машины специальными абразивными материалами снимается тонкий поверхностный слой лака, после чего применяются специальные пасты. Конечно же, Вам не скажут, что в отличие от других видов работ, шансы исказить ЛКП от этой процедуры гораздо выше.

Если на вашем стареньком авто тонкое покрытие лака, то такая обработка грозит новыми повреждениями краски, причем бывшие царапины никуда не исчезнут. Поэтому восстановление ЛКП, выполненное непрофессиональным работником мойки, может вылиться в перекраску кузова. Чтобы этого избежать, следует обращаться к проверенным мастерам, которые смогут грамотно подобрать все необходимые стадии абразивной обработки.

Другой вид услуг – защитная полировка кузова специальным воском, чтобы сохранить ЛКП от агрессивных внешних воздействий. Вас скорее всего уверят, что такой материал обладает высокими антикоррозионными свойствами, но не стоит принимать это за чистую монету. От ржавчины полировка не спасет хотя бы потому, что деталь кузова часто гниет с внутренней стороны.

Также не застрахует воск от появления сколов и микротрещин, которые по мере своего разрастания становятся очагами коррозии. Единственная польза заключается в том, что поврежденное лакокрасочное покрытие будет медленнее осыпаться.

В незнакомой автомойке вас вряд ли предупредят, что при защитной полировке быстрее перегреваются кузовные панели, отчего возникает риск их деформации. Кроме того, восковой слой не настолько прочен, чтобы спасти ЛКП от разрушительного воздействия песка и мелких камней. Зато внутри него обычно скапливается большое количество частиц грязи с вредными абразивными свойствами, а также микроскопические капли воды, которые внесут свою долю в процесс коррозии.

Помните! Чем чаще кузова вашего авто касается тряпка или губка, тем это хуже для ЛКП. Поэтому во время мойки и косметических процедур механический контакт с кузовом лучше свести к минимуму. // Сегодня