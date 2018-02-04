В прошлом году почти миллион авто на «евробляхах» были ввезены в Украину

Протягом 2017 року в Україну було ввезено понад 958,5 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них понад 209,6 тис. авто ввезено у режимі «транзиту» та майже 748,9 тис. автомобілів – у режимі «тимчасового ввезення». Про це йдеться в повідомленні ДФС.

Станом на 31 січня 2018 року на території України загалом перебуває майже 425,4 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну – понад 246,4 тис. автомобілів.

Так, з ввезених в режимі «транзиту» 100,9 тис. авто, які фактично перебувають на митній території України, понад 82,2 тис. – з порушенням терміну.

Із 324,5 тис. транспортних засобів, ввезених в режимі «тимчасового ввезення», понад 164,2 тис. – перебувають на митній території України з порушенням терміну.

ТОП-5 країн-членів ЄС, з яких були завезені транспортні засоби (станом на 31.01.2018):

- Польща – 110,7 тис. авто

- Литва – 51,7 тис.

- Німеччина – 19,8 тис.

- Болгарія – 14,1 тис.

- Чехія –13,1 тис.

Загалом, упродовж 2017 року митницями ДФС у відношенні громадян за ст. 470 Митного кодексу України (порушення термінів транзиту) складено 18 394 протоколи, за якими застосовано 109,3 млн. грн. штрафів. За ст. 481 Митного кодексу України (порушення термінів тимчасового ввезення) – 4 360 протоколів із сумою штрафів на 56,3 млн. гривень.

Нагадаємо, що порядок тимчасового ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування на митну територію України визначено статтею 380 МК України.

Відповідальність за перевищення строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування встановлено ст. 481 МК України.

Крім цього, у випадках перевищення встановлених ст. 95 МК України строків транзитних перевезень автомобілів, митницями розглядається питання щодо складання у відношенні особи, яка ввезла автомобіль, протоколу про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 470 МК України.