Поліція: Порушень під час заходів у Києві не зафіксовано (ФОТО)

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Правоохоронці на належному рівні забезпечили порядок у центральній частині міста.
Нагадаємо: сьогодні у столиці, відповідно до поданих у КМДА заявок, відбулося кілька акцій. Наймасовіші із них проводилися на Хрещатику (представники АвтоЄвроСила) та від парку ім. Тараса Шевченка до Європейської площі пройшов «Марш за майбутнє».
За приблизними підрахунками, участь у заходах взяли близько 1000 та 2500 осіб відповідно. Порушень правопорядку не зафіксовано. Порушень правопорядку не зафіксовано. Правоохоронці продовжують нести службу у місцях проведення інших акцій.
Відділ комунікації поліції Києва
По Киеву прошел марш “Национального корпуса”, который назывался “Принесение присяги Национальными дружинами”. В нем приняли участие около 600 человек....