Поліція: Порушень під час заходів у Києві не зафіксовано (ФОТО)

Нагадаємо: сьогодні у столиці, відповідно до поданих у КМДА заявок, відбулося кілька акцій. Наймасовіші із них проводилися на Хрещатику (представники АвтоЄвроСила) та від парку ім. Тараса Шевченка до Європейської площі пройшов «Марш за майбутнє».

За приблизними підрахунками, участь у заходах взяли близько 1000 та 2500 осіб відповідно. Порушень правопорядку не зафіксовано. Порушень правопорядку не зафіксовано. Правоохоронці продовжують нести службу у місцях проведення інших акцій.

Відділ комунікації поліції Києва