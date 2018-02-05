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У Чопі працівники «Укрзалізниці» торгували краденим на підприємстві дизпаливом (фото)

05.02.2018 08:36

Працівниками слідчого відділу прокуратури Закарпатської області спільно з співробітниками відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління служби безпеки України в області та департаментом внутрішньої безпеки ПАТ «Укрзалізниця» викрито групу з 4-х осіб, на чолі з начальником обертового депо Чоп ВСП «Локомотивне депо Мукачево» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», які підозрюються у організації систематичного привласнення майна підприємства, зокрема паливно-мастильних матеріалів (дизпалива) із резервуарів депо та їх реалізації на території краю (ч. 4 ст.191 КК України)

Зокрема, під час реалізації 10 тис. літрів вкраденого пального викрито одного з керівників злочинної групи. Попередньо встановлено, що організатором вказаної незаконної діяльності є начальник обертового депо Чоп ВСП «Локомотивне депо Мукачево» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», який контролював весь процес. До реалізації своїх злочинних намірів він залучив інших працівників депо.

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Для «прикриття» вказаної злочинної діяльності, начальник обертового депо Чоп залучив і окремих працівників з числа правоохоронців, які на даний час встановлюються.

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Вирішується питання про затримання фігурантів вказаного кримінального провадження та оголошення їм підозри, повідомили Закарпаття онлайн у прокуратурі Закарпатської області.

Довідково: ч. 4 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. // zakarpattya.net.ua

 

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