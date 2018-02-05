У Чопі працівники «Укрзалізниці» торгували краденим на підприємстві дизпаливом (фото)

Працівниками слідчого відділу прокуратури Закарпатської області спільно з співробітниками відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління служби безпеки України в області та департаментом внутрішньої безпеки ПАТ «Укрзалізниця» викрито групу з 4-х осіб, на чолі з начальником обертового депо Чоп ВСП «Локомотивне депо Мукачево» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», які підозрюються у організації систематичного привласнення майна підприємства, зокрема паливно-мастильних матеріалів (дизпалива) із резервуарів депо та їх реалізації на території краю (ч. 4 ст.191 КК України)

Зокрема, під час реалізації 10 тис. літрів вкраденого пального викрито одного з керівників злочинної групи. Попередньо встановлено, що організатором вказаної незаконної діяльності є начальник обертового депо Чоп ВСП «Локомотивне депо Мукачево» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», який контролював весь процес. До реалізації своїх злочинних намірів він залучив інших працівників депо.

Для «прикриття» вказаної злочинної діяльності, начальник обертового депо Чоп залучив і окремих працівників з числа правоохоронців, які на даний час встановлюються.

Вирішується питання про затримання фігурантів вказаного кримінального провадження та оголошення їм підозри, повідомили Закарпаття онлайн у прокуратурі Закарпатської області.

Довідково: ч. 4 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. // zakarpattya.net.ua