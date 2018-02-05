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В столице задержали серийного грабителя пенсионеров. На его счету — более 10-ти эпизодов.

05.02.2018 09:09

Об этом на своей странице Facebook сообщает командир батальона Патрульной полиции Украины Антон Сидоренко.
 

«Деснянские опера на горячем задержали серийного грабителя/разбойника работавшего в Деснянском и Днепровском районах. На счету около 10+ эпизодов. Он выбирал жертв исключительно слабых — старики 1920−1940 годов», — пишет правоохранитель.

грабитель

По словам Сидоренко, несколько жертв грабителя оказались после встречи с ним в реанимации. Правоохранители просят всех, узнавших задержанного и пострадавших из-за него, но по каким-либо причинам не подавших заявление в полицию, обратиться в Днепровское или Деснянское управление полиции в городе Киеве. // Realist

 

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