Британский министр пообещал «обрушить всю мощь правительства» на российских богачей в Лондоне

Член кабинета министров заявил, что власти Соединенного Королевства начинают серьезную борьбу с незаконными накоплениями российских олигархов, проживающих на Британских островах, а также с местными коррумпированными чиновниками, которые закрывают глаза на подозрительные действия зажиточных иностранцев.

Министр напомнил, что на днях в Великобритании вступил в силу закон «Ордер на богатство неясного происхождения». Он позволяет властям заморозить активы стоимостью от 50 тысяч фунтов (70 тысяч долларов) и начать расследование в случае, если их владелец не может объяснить, каким образом были получены эти деньги. По данным The Times, власти уже определили десятки целей для расследования.

Уоллес подтвердил эту информацию. «Когда мы доберемся до вас, мы придем за вами, за вашими активами, и мы сильно усложним вам жизнь… Вся мощь правительства обрушится на коррумпированных политиков и иностранных преступников, которые используют Великобританию как убежище», — заявил министр. // «ФАКТЫ»