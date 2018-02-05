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Власти города в РФ удалили фото детей, поставленных на колени «к 75-летию победы под Сталинградом»

05.02.2018 09:27

 С сайта администрации города Михайловка в Волгоградской области удалили фотографию детей из детского сада, которых поставили на колени в рамках флешмоба, организованного к 75-летию победы в Сталинградской битве.

Удален целый фотоотчет о флешмобе, который был озаглавлен «Школьники Михайловки приняли вызов!» Он сохранился в кэше Google, но фотографии детей из детского сада там нет. Участники флешмоба выстраивались так, чтобы на снимке получилось число 75.
 
на коленях

Страница «Команда Михайловки» «ВКонтакте»
 
Снимок также убрали из сообщества «Команда Михайловки» в соцсети «ВКонтакте», но пользователи снова его опубликовали.
«Эхо Москвы» сообщило со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в Волгоградской области Нину Болдыреву, что в связи с публикацией снимка пройдет проверка. Однако «Интерфаксу»Болдырева заявила, что не собирается проводить проверку и никому о ней не говорила.
 
По словам Болдыревой, она не видит ничего предосудительного в участии детей во флешмобе. Комментируя публикации, в которых акцию подвергали критике, она заявила: «Какой повод обсуждать, а тем более притягивать за уши такого рода комментарии по поводу этой акции? Это возмутительно и аморально».
 
Болдырева также рассказала, как именно был сделан снимок: «Воспитатели решили провести такую акцию и сделать фотографию со второго этажа детского сада, чтобы она была яркой. Детей попросили присесть, поскольку, когда они в рост стояли, не очень удачно получалось. Детишки меленькие кто на колени, кто на корточки, кто на попу плюхнулись».
  • В Волгоградской области ежегодно отмечают победу Красной армии в Сталинградской битве. В последние 12 лет там каждый год устраивают реконструкцию захвата в плен немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса, командовавшего немецкими войсками. // Медуза

 

 

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