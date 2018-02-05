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На Закарпатті затримали серійну крадійку з Дніпропетровщини (фото)

05.02.2018 09:36

Слідчі Мукачівського відділу поліції завершили досудове розслідування крадіжки, скоєної жителькою Дніпропетровщини. Суд призначив жінці 2 роки позбавлення волі

Мукачівська поліція завершила розслідування справи за фактом крадіжки з місцевого навчального закладу. За повідомленнями потерпілих, від однієї з учениць було викрадено гаманець з грошима, а з викладацького кабінету — мобільний телефон та ноутбук. Загальна сума збитку склала понад 6500 гривень.

затримана

Як з’ясувала поліція, у скоєнні даної крадіжки винна неодноразово судима за майнові злочини 36-річна мешканка міста Жовті Води Дніпропетровської області. За словами слідчого, який вів справу, жінка приїхала до Мукачева минулого року, після звільнення з в’язниці у Жовтих Водах.

Працівники мукачівської поліції оперативно розкрили крадіжку грошей та техніки і затримали крадійку у місті Свалява. Туди підозрювана поїхала, аби здати крадений ноутбук до ломбарду.

По завершенню слідства матеріали справи з обвинувальним актом слідчий передав до суду. Відтак Мукачівський міськрайонний суд призначив жінці покарання у вигляді двох років позбавлення волі, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua

 

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