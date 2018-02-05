МОК отказался допустить 15 оправданных россиян к Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет решил не приглашать на Олимпиаду в Пхенчхан 13 российских спортсменов и двух тренеров, ранее оправданных спортивным арбитражем. Об этом в понедельник, 5 февраля, говорится на сайте организации.

Отмечается, что случай каждого спортсмена рассматривался отдельно.

Однако несмотря на решение суда, комитет на основе определенных данных сомневается в честности и допинговой "чистоте" российских спортсменов.

"Дополнительная информация включает данные из фармацевтических баз, следы запрещенных веществ, доказательства манипулирования показателями стероидов и другую конфиденциальную информацию, предоставленную Всемирным антидопинговым агентством", – говорится в сообщении МОК.

Напомним, 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию 28 российских спортсменов на решение МОК, который отстранил их от Олимпиады. Также российским олимпийцам вернули ряд медалей, завоеванных в Сочи 2014 года и отобранных на фоне допингового скандала.

Суд пришел к выводу, что в отношении 28 российских спортсменов "не хватает доказательств" о причастности к допинговой схеме.

Ранее МОК отстранил российскую сборную от зимних Игр 2018 года в Южной Корее. Сообщалось, что поехать на Олимпиаду смогут только не замеченные в употреблении допинга спортсмены, но только под нейтральным флагом и без герба своей страны на спортивной форме.

Отметим, зимние олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. // 112.ua