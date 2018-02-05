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Апеляційний суд скасував незаконне застосування амністії та звільнення рецидивістів від покарання

05.02.2018 10:08

Наприкінці січня поточного року Апеляційним судом Луганської області за апеляційною скаргою прокурора переглянуто вирок Сватівського районного суду Луганської області стосовно двох раніше неодноразово судимих місцевих мешканців, які упродовж іспитового строку за попередньою змовою вчинили крадіжку чужого майна, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 185 КК України.

Судом першої інстанції обвинувачених визнано винними у вчиненні інкримінованого злочину, при цьому, усупереч вимогам Закону України «Про амністію у 2016 році», звільнено від відбування призначеного покарання. 

Картинки по запросу прокуратура Луганської області

За принципової позиції прокурора апеляційним судом оскаржуваний вирок скасовано в частині незаконного застосування амністії та постановлено новий вирок, відповідно до якого крадіям призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років та 5 років 6 місяців. 

Засуджених взято під варту в залі суду.  

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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