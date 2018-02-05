На Донетчине мужчина расстрелял в автомобиле обидчика отца (фото)

В Покровске на стоянке в жилом секторе нашли расстрелянный автомобиль, в салоне которого находился труп мужчины. По данным полиции Донецкой области, инцидент произошел 4 февраля, а мотивом преступления стала семейная месть.

Как рассказали правоохранители, спустя несколько часов "стрелок" сдался добровольно.

"В сентябре прошлого года в частном секторе Покровска четверо нападавших открыли стрельбу во дворе, где жила одна из местных семей. Тогда был ранен хозяин дома. Через 10 дней злоумышленники были задержаны в Днепре на съемной. И потерпевшие, и подозреваемые были знакомы, а потому сын раненого решил отомстить и несколько месяцев тщательно планировал место и время для этого. Убитого он считал не менее причастным к отцовскому ранению, чем задержанных полицейскими раньше", – пояснили правоохранители.

Минувшим вечером, взяв с собой помповое ружье, 25-летний злоумышленник пошел к жертве, которую застал в салоне авто. Выпустив несколько пуль в сторону водителя, парень убежал. // Сегодня