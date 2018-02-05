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В Питере налетчик в маске со стрельбой ограбил секс-шоп

05.02.2018 10:26

Налет на секс-шоп расследует полиция Московского района Петербурга.

Разбойник пришел в магазин интимных товаров с пистолетом в надежде разжиться, но его планы оправдались не в полной мере.

Картинки по запросу секс-шоп

Как стало известно «Фонтанке», поздно вечером 4 февраля в круглосуточный магазин «Розовый кролик» на улице Алтайской, 7, вошел неизвестный в медицинской маске. Выстрелив из пистолета в стену, он, угрожая расправой, заставил 25-летнего продавца открыть кассу. Тот подчинился, но увиденное наверняка разочаровало налетчика: внутри оказалось всего 4500 рублей выручки. Схватив хотя бы это, разбойник отправился на выход. Что-либо из ассортимента секс-шопа ему не приглянулось.

В торговой точке есть тревожная кнопка, но продавец ее не нажал. Возможно, в поимке злоумышленника сотрудникам правоохранительных органов помогут записи с камер видеонаблюдения.

 

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