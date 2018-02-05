Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 03-04.02.2018

До Суворовського відділу поліції надійшла заява 54-річного чоловіка про те, що невідома особа шляхом вільного доступу таємно викрала 95 м кабелю. Сума збитку - 1062 гривень. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили 55-річного чоловіка.

До Суворовського відділу поліції надійшла заява 55-річного менеджера служби майнової безпеки супермаркету про те, що з приміщення магазину дві невідомі особи намагалися викрасти алкогольні напої та продукти харчування. Сума збитку - 1059 гривень. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські у скоєнні правопорушення викрили 22-річного та 19-річного чоловіків, від яких отримали правдиві свідчення.

До Біляївського відділу поліції надійшла заява 33-річного чоловіка про те, що невідома особа з його господарського приміщення скоїла крадіжку мотоблока, електричного двигуна, електричного насоса та сінодробилки. Сума збитку - 25 тисяч гривень. Правоохоронці вжитими заходами у скоєнні вказаного правопорушення викрили 27-річного зловмисника, від якого отримали правдиві свідчення. Речові докази вилучено.

ВК ГУНП в Одеській області