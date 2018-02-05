Навальному «шьют» избиение полицейских

Сегодня утром в квартиру российского оппозиционера Алексея Навального пришли сотрудники полиции и вручили ему две повестки на допросы в Следственный комитет РФ.

Об этом он сам сообщил в своем Twitter, передает УНН.

По словам Навального, в отношении него ведется проверка по делу об “избиении полицейских”.

“В половину восьмого утра сегодня домой пришла полиция. Притащили аж две повестки на допросы в СК. Идёт проверка по делу о том, что во время задержания я побил полицейских. Прям вернули мой 2012, когда после одного из митингов аж 4 дела против меня возбудили за неделю,” — написал российский оппозиционер.

Навальный также опубликовал видео, на котором он, по версии следственных органов, избивал полицейских.

Напомним, 28 января, в центре Москвы во время полиция задержала Навального во время акции "забастовка избирателей".