На столичных Позняках произошла драка со стрельбой

В Киеве на Княжем Затоне из-за замечания произошла драка, которая переросла в перестрелку.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.

"Автомобиль BMW выезжает со двора. В авто двое. Неизвестному мужчине не понравилось как они ехали и он ударил ногой по машине. Ребята, которые были в авто, сделали замечание. Потом словесная перепалка, потом драка, а через секунд 20-30 прозвучали звуки выстрелов (с обеих сторон). Затем, ударившись об авто, раненный мужчина скрылся в одном из подъездов", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. // УНИАН