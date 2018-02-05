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В Харькове будут судить насильника 10-летней внучки сожительницы

05.02.2018 11:25

Прокуратура направила в суд дело названного 34-летнего дедушку, который подозревается в изнасиловании 10-летней девочки. 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

В Харькове будут судить 34-летнего названного дедушку, который насиловал 10-летнюю внучку

Харьковская местная прокуратура №1 направила в Ленинский районный суд Харькова обвинительный акт по факту удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенного в отношении малолетнего (ч.3 ст.153 УК Украины) относительно 34-летнего названного дедушки.

Мужчина проживал в квартире своей 45-летней сожительницы. Вместе с ними жила 10-летняя внучка женщины. Бабушка, не догадываясь о намерениях и преступных действиях мужчины, часто оставляла девочку под наблюдением сожителя, когда шла на работу или по делам.

Однажды в декабре 2017 года, вернувшись домой, женщина увидела, что ее сожитель насилует внучку.

Досудебным расследованием установлено, что мужчина, оставаясь с девочкой, неоднократно пытался склонить ребенка к половым отношениям. Девочка отказывалась. Игнорируя ее отказ, названный дедушка применял физическое насилие. Чтобы ребенок ничего не рассказала взрослым, он давал ей деньги.

Подозреваемый сейчас находится под стражей.

Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.

 

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