Президент Азербайджана неожиданно решил переизбраться на полгода раньше. И на два года дольше

Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 11 апреля 2018 года внеочередные президентские выборы в стране, сообщает сайт главы государства.

Алиев в понедельник подписал соответствующее распоряжение. Центризбиркому поручено организовать проведение внеочередных президентских выборов в соответствии с Избирательным кодексом.

Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года. В распоряжении президента не разъясняется, с чем связан перенос выборов.

Исполнительный секретарь партии "Йени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") Али Ахмедов на минувшей неделе заявил, что кандидатом в президенты страны от правящей партии является действующий президент Алиев.

Алиев был избран президентом Азербайджана в 2003 году, в дальнейшем он переизбирался в 2008 году и в 2013 году.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет. Исполнительный секретарь правящей партии "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) Али Ахмедов на минувшей неделе заявил, что кандидатом в президенты страны от нее является Ильхам Алиев. // Сегодня