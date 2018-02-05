На Сумщине пограничники задержали бездокументных россиян-нарушителеей

В Сумской области задержали двух нарушителей границы. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

По данным ведомства, инцидент произошел возле населенного пункта Поповка.

"Оба правонарушителя оказались гражданами РФ, которые незаконно пересекли границу пешком вне установленных пунктов пропуска. Предварительно было установлено, что это были отец и сын, которые не имели при себе никаких документов, удостоверяющих личность", – рассказали пограничники.

Также в отношении отца было вынесено постановление о запрете въезда на территорию Украины сроком на три года, после чего мужчин принудительно вернули на территорию РФ. // Сегодня